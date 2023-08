RENDE (CS) – Ancora vincite nella tabaccheria Tucci, a Roges di Rende, in via Tevere, nei pressi del parco Robinson. Dopo la vincita registrata alla fine di maggio dove un fortunato giocatore ha intascato 100mila euro con un biglietto da 10€ e gli 8 biglietti con le vincente equamente distribuite tra due soli tagliandi e centrate da altrettanti clienti, in soli 3 giorni si sono registrate altre importanti vincite.

Alcuni clienti hanno infatti acquistato tre tipi di Gratta e Vinci che sono risultati tutti vincenti e con sostanziosi premi: “Il Miliardario Maxi“, il “Nuovo 100X“ e il “Vinci in Grande” ognuno con delle opzioni di vincita particolari. Come spiegato da Agimeg sono stati centrati, con diverse modalità, una serie di premi importanti che hanno portato ad una vincita totale di 6.000 euro.