Rende, gli studenti ripuliscono il centro storico: una lezione di cittadinanza attiva

Domani, venerdì 19 settembre, una mattinata dedicata all’educazione ambientale con il supporto di scuola, Comune e Calabra Maceri

S.G.
RENDE – Domani dalle ore 9:00, il centro storico di Rende si trasformerà in un’aula a cielo aperto. Gli studenti del plesso di Rende Centro parteciperanno infatti a una mattinata di educazione ambientale e pulizia collettiva lungo le vie della città.

L’iniziativa, approvata dall’Amministrazione comunale con il coinvolgimento degli assessori Andrea Cuzzocrea e Stefania Belvedere, e della consigliera Marinella Castiglione, nasce dalla collaborazione tra l’istituto scolastico – rappresentato dalla dirigente Antonella Gravina e dalla referente di plesso Lucia Portone – e la Calabra Maceri e Servizi SpA, con la partecipazione della dott.ssa Mariateresa Celebre.

Alle 11:00 Calabra Maceri provvederà al ritiro dei materiali raccolti, chiudendo simbolicamente un percorso di cittadinanza attiva e rispetto per l’ambiente, destinato a lasciare un segno concreto nei più giovani.

