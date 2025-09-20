Rende, giovedì 25 settembre sospeso il mercato settimanale in Piazza Robert Kennedy

- Advertisement -

RENDE – Niente mercato giovedì 25 settembre a Rende. Lo ha stabilito un’ordinanza sindacale, firmata dal sindaco Sandro Principe, che dispone la temporaena sospensione dell’attività mercatale in Piazza Robert Kennedy e nelle aree adiacenti: parcheggio poste a nord e a sud della piazza e delimitate da Via Mimmo Rotella e da via Lenin.

La misura si rende necessaria anche per permettere gli interventi di ripristino della pavimentazione e l’allestimento degli spazi in vista del grande evento musicale che concluderà il Settembre Rendese 2025, giunto alla 60ª edizione. Sabato 27 settembre, infatti, Piazza Kennedy/Museo del Presente ospiterà il concerto dei Coma Cose, tra gli appuntamenti più attesi del cartellone culturale di questa edizione. Il mercato settimanale, che dal 2022 si svolge stabilmente nell’area pedonale di Piazza Kennedy e nelle zone di parcheggio circostanti, sarà quindi sospeso esclusivamente per quella giornata.