Rende: giornata ecologica, volontari associazioni ripuliscono i rifiuti lasciati dagli incivili

RENDE – Hanno indossato giacche fluorescenti i volontari delle associazioni ambientaliste e si sono dati appuntamento ieri, in località Nogiano di Rende sulla S.P. 92, per rispristinare un’area che da tempo è interessata al barbaro fenomeno dell’abbandono dei rifitui

La giornata ecologica ha dato dimostrazione che tutto si può fare e che l’ambiente si può ripulire e salvaguardare. Le associazioni Maranogreen e Legambiente Serre Cosentine, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, e dei Comuni di Rende, Marano Principato e Marano Marchesato, hanno dato il via ad una lunga serie di interventi sulle strade provinciali.

Seconda giornata ecologica sarà a Marano Marchesato e Mendicino

Dopo la riuscita della prima giornata, è già in programma la seconda, precisamente sabato 28 ottobre, dove i volontari delle due associazioni e liberi cittadini, si daranno appuntamento nei comuni di Marano Marchesato e Mendicino.

“Una giornata – sottolineano le associazioni Maranogreen e Legambiente Serre cosentine -che ha messo in evidenza la necessità della collaboarazione per il raggiungimento di buoni e comuni obiettivi. E’ comunque doveroso ringraziare il settore ambiente del Comune di Rende che si è messo subito a disposzione sposando la causa proposta dalle associazioni ambientaliste, Calabra Maceri per la presa dei rifiuti (circa 40 sacchi da 100 lt.) e la Polizia provinciale per la gestione del traffico così da garantire la sicurezza dei volontari. Naturalmente la mano dei cittadini incivili potrebbe rendere vano l’ennesimo lavoro dei volontari se continueranno ad abbandonare i rifiuti. Ora è indespensabile che le aree ripulite vengano sorvegliate e monitorate, se necessario, anche da sistemi di videosoveglianza elevando multe salate, e che ogni cittadino dia il proprio contributo affinchè il tutto resti pulito e decoroso”.