Rende, fuoriscita di liquami sulla statale 107. Granata: «intervento immediato»

RENDE (CS) – La fuoriuscita di liquami sulla strada statale 107 situata nel Comune di Rende, “presumibilmente” proviene “da un pozzetto non visibile per la notevole presenza di rifiuti. Si è già programmato l’esecuzione dell’intervento per la mattina del 15 Settembre p.v.”. Lo ha annunciato il presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata.

“Come è noto le reti fognarie, della quasi totalità dei comuni del Consorzio Valle Crati, tra cui il Comune di Rende, dall’inizio dell’anno, sono state consegnate al concessionario Kratos s.c.a.r.l. per la gestione delle reti fognarie, in virtù di un contratto di concessione sottoscritto dalla stessa società e il Consorzio Valle Crati. Nella città di Rende rispetto alla gestione precedente, con la nuova gestione Consorzio Valle Crati-Kratos, siamo riusciti a creare un modello d’efficienza, cosa rara in Calabria.

Questa è la politica dei fatti con degli interventi mirati che lottano l’inquinamento e ripristinano il corretto funzionamento delle reti fognarie. Il modello vincente ed efficiente, Consorzio Valle Crati Kratos, – conclude Granata – a mio avviso va esteso a livello regionale”

.