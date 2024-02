Rende, fuoco su una collina sotto il centro storico. Fiamme lambiscono alcune abitazioni

RENDE (CS) – Siamo abituati a vedere queste immagini in estate, quando i vigili del fuoco si muovono sotto il caldo torrido da un comune ad un altro per spegnere roghi e incendi che devastano ettari di macchia mediterraneo. Eppure, l’intervento di questo pomeriggio, per spegnere un rogo che ha interessato una collina in Contrada San Pietro, non distante dal centro storico di Rende, è stato effettuato in un giorno di inizio febbraio in pieno inverno, nonostante le temperature dell’ultima settimana siano più primaverili che invernali.

Le fiamme, salite rapidamente lungo il costone, sarebbero partite da un innesco sulla collina sottostante ad opera di ignoti. In poco tempo, però, le fiamme sono risalite lungo il fianco della collina, bruciando sterpaglie e arbusti, interessano anche delle grandi querce e andando a lambire alcune abitazioni che insistono sulla zona e già colpite da un vasto incendio tre anni fa. Sono stati gli stessi residenti, dopo aver visto le fiamme avanzare, ad avvertire i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per spegnere il rogo.