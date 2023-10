Rende, fulmine manda a fuoco un fienile. A Scigliano fiamme in un appartamento per un corto circuito

RENDE (CS) – Non solo interventi provocati dagli incendi di sterpaglie e macchia mediterranea, ma anche dal maltempo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza hanno operato nella notte e questa mattina sul Tirreno cosentino per spegnere diversi incendi, in particolare nella zona di Paola e Scalea.

In fiamme fienile di un maneggio