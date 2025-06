Rende: Francesco Adamo presidente del Consiglio Comunale: “sarà una ripartenza per la città”

Rende – Sarà Francesco Adamo, eletto consigliere comunale nella lista di “Innova Rende” a presiedere il Consiglio comunale di Rende per i prossimi cinque anni. Francesco Adamo, alla sua prima esperienza amministrativa è figlio di d’arte, perché la mamma Antonietta Feola, vanta una lunga esperienza in politica, ed ha ricoperto la carica di sindaco sempre della città di Rende nei primi anni ‘90, è stato eletto presidente del Consiglio comunale con 16 voti.

Per il neopresidente del Consiglio comunale di Rende, la consiliatura appena iniziata, l’ha definita una nuova e bella esperienza, oltre che essere motivato ed onorato nel ricoprire questo prestigioso incarico, un ruolo di garante che dovrà garantire il corretto funzionamento dell’intera assise consiliare. Per Adamo, questa consiliatura, è sì importante, ma per la città di Rende, dovrà rappresentare una vera e propria ripartenza.