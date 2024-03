Rende: Fondazione “Lanzino” «necessarie in Calabria, reti antiviolenza a sostegno delle vittime»

RENDE – Far nascere reti strutturate anche in Calabria per aiutare le donne vittime di violenza. E’ quanto emerso dalla due giorni di studio che si è tenuta nei locali della Fondazione ‘Roberta Lanzino’ di Rende, che ha visto la partecipazione di 25 assistenti sociali, psicologi e operatori dei servizi sociali operanti nei comuni e nelle istituzioni calabresi confrontarsi con esperti del settore quali Rosa Barone, coordinatrice della rete Territoriale Codice Rosa della Toscana e Giuseppina Mostardi, docente dell’Università Lumsa di Roma.