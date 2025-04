Rende, Federazione Riformista risponde ai Cinquestelle «la candidatura di Principe nasce dal basso»

- Advertisement -

RENDE – Fabio Liparoti, segretario della Federazione Riformista di Rende risponde dopo aver letto l’appello lanciato dal Movimento 5 Stelle a Sandro Principe “perché lo stesso, tramite un gesto di responsabilità e apertura, contribuisca ad un progetto definito di rigenerazione democratica”. “Dobbiamo ricordare ai dirigenti del M5S che, come ribadito durante una partecipata assemblea all’hotel S. Francesco, la candidatura dell’on. Sandro Principe nasce dal basso, sollecitata da più tempo da tantissimi cittadini di ogni estrazione sociale i quali si rendono conto del degrado nel quale si trova la città di Rende”.

“Il vero gesto di responsabilità è la sua candidatura”

“Pertanto – scrive Liparoti – è la disponibilità espressa dall’on. Principe il vero gesto di responsabilità, di servizio alla collettività e di sacrificio. Ragioni che con evidenza nessuno può confondere con oggettive ed inesistenza di ambizioni. Ed infatti, ciò che sfugge ai dirigenti del movimento 5stelle è che il momento storico che vive la città di Rende, è di forte emergenza, che richiede una figura di alto profilo e grande capacità amministrativa, capace di risollevare le sorti della nostra comunità. Certamente non saremo sordi alle istanze che arriveranno da partiti e movimenti politici e civici di stampo progressista e non, che vorranno dare un contributo per arricchire il nostro progetto di governo”.

“Infine, come già ribadito nei giorni scorsi, ci auguriamo che il M5S non ascolti come Ulisse il canto delle sirene, proveniente da neonati movimenti di preteso rinnovamento generazionale, che si accingono a presentare candidature a Sindaco, dietro le quali tentano abilmente di nascondersi i responsabili della cosa pubblica nell’ultimo decennio con i “risultati” che sono sotto l’occhio di tutti”.