Rende, entra in una proprietà privata per urgenze fisiologiche e precipita in un pozzo

RENDE – Questa mattina, a Rende in via Carra, un uomo è entrato in una proprietà privata per urgenze fisiologiche, cercando il più possibile di appartarsi è caduto in un pozzo che era coperto da delle tavole di legno.

Attimi di paura per l’uomo che ha iniziato ad gridare per chiedere aiuto. A sentirlo ed a chiamare le forze dell’ordine è stata una donna che viveva nelle vicinanze. L’intervento tempestivo dei carabinieri di Rende ha fatto sì che l’uomo non annegasse. Una vera trappola per chi passa di lì. È andata bene all’uomo che si è ritrovato in questa spiacevole situazione che, a quanto pare non ha riportato ferite ed è ritornata a casa sano e salvo.