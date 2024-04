Rende: ennesimo incidente sulla Statale 107. Scontro tra uno scooter e una Panda, un ferito

RENDE – Ancora un incidente lungo la Statale 107 Silana-Crotonese nel comune di Rende. L’impatto è avvenuto all’altezza di Contrada Cutura, non molto distante dal sinistro di ieri, dove un anziano è finito con la sua auto contro un albero. Intorno all’ora di pranzo, per cause in cause di accertamento, è avvenuto uno scontro tra una Fiat Panda e uno scooter nei pressi del supermercato Conad.

A seguito dell’impatto la Panda è finita contro il muro di un’abitazione, al lato della carreggiata in direzione Paola, mentre la persona alla guida della scooter (che indossava il casco) è rovinato sull’asfalto. Sono stati gli stessi automobilisti di passaggio ed alcune persone che si trovavano nelle vicinanze, ad allertare subito i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del del 118 con i sanitari che hanno soccorso la persona alla guida del mezzo a due ruote portata poi in ospedale. Illesa, invece, la persona che si trovava alla guida dell’auto. A coordinare le operazioni e per i rilievi anche i carabinieri di Rende e la Polizia Municipale con una pattuglia agli ordini del Comandante Dott. Ferraro e composta dagli Istruttori di PL Bartucci- Rizzo. Al momento viene segnalato traffico rallentato in direzione Paola.