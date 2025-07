Rende, diventa definitiva l’isola pedonale su Via Rossini il sabato sera: si parte da questa settimana

- Advertisement -

RENDE – A decorrere da sabato 19 luglio 2025, dalle 20:30 e fino alle ore 01:00 del giorno successivo, diventa definitiva l’istituzione dell’isola pedonale da via Paganini a via Rossini, fino all’intersezione con via Mascagni. Questo quanto stabilito con un’ordinanza della polizia Municipale dopo la delibera di Giunta con cui veniva predisposta l’attivazione in via sperimentale di un’area pedonale in via Paganini-via Rossini. Dopo le chiusure avvenute nelle scorse settimana, salvo retromarce, diventa definitiva l’adozione dell’area pedonale in una delle zone della cosiddetta movida di Rende, dove si trovano numerosi bar/ristoranti e attività commerciali.

Nonostante i dubbi e le richieste dell‘opposizione, l’Amministrazione Comunale ha deciso per il divieto al traffico veicolare che avrà una durata di quattro ore e mezza ogni sabato sera. Un tema, quello della mobilità sostenibile, al centro anche del programma elettorale del sindaco Sandro Principe.

L’ordinanza viene motivata anche dall’individuazione di “strumenti e le modalità necessarie all’instaurazione di una sempre maggiore sostenibilità del sistema della mobilità urbana, tra cui è compresa l’estensione della rete delle aree pedonali. L’estensione della rete pedonale contribuisce a favorire la fruizione dell’insieme delle caratteristiche socio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini che caratterizzano l’ambito oggetto della pedonalizzazione, equilibrando l’insieme delle relazioni fra le diverse componenti – residenti, commercianti, lavoratori”.

Isola pedonale su via Rossini: l’ordinanza

L’area pedonale, con conseguente divieto di transito e sosta, varrà per tutte le categorie di veicoli eccetto:

Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e provinciale)

Veicoli di soccorso (ambulanze, ecc…)

Veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di relativo contrassegno, limitatamente al raggiungimento degli stalli a loro dedicati

Mezzi di trasporto pubblico urbano

Veicoli di proprietà dei residenti su via Rossini, esclusivamente per raggiungere i box/garage ubicati sulla stessa via Rossini lato sx direzione del senso di marcia