Rende: dipendente di un negozio cinese insulta i clienti, numerose segnalazioni

RENDE – È accaduto ancora e dopo aver ricevuto l’ennesima segnalazione riteniamo opportuno raccontare quanto accade in un noto megastore cinese di Rende molto frequentato. Premettendo che nessuno pretende di essere accolto in un negozio da commessi e dipendenti con gentilezza e sorrisi a 32 denti, come dovrebbe accadere generalmente, quello che è accaduto, non ha proprio nulla di cortese e accogliente.

Stiamo parlando, di quello che sarebbe accaduto in uno dei centri commerciali cinesi più grandi dell’area urbana in Rende, nei pressi dell’Università della Calabria, alle spalle di un altro centro commerciale a ridosso della SS 107 silana crotonese. E’ quanto hanno segnalato alcuni clienti, alla nostra redazione, che si sono trovati ad avere a che fare con un dipendente, anche’egli di nazionalità cinese, che lavora nel megastore in questione. L’ultimo caso risalirebbe al pomeriggio di ieri. Il dipendente ad un certo punto, senza alcun fondato motivo, avrebbe apostrofato un cliente con insulti e frasi quali “scemo”, “pezzo di m….”, “italiano di m….”. Il signore, basito in un primo momento, avrebbe poi reagito alle sue ingiurie protestando vibratamente alla cassa.

Proteste che non sono passate inosservate ad altri frequentatori abituali dello store cinese i quali hanno confermato il comportamento, troppo spesso poco consono e maleducato del dipendente che, secondo quanto segnalato, si occuperebbe del reparto di prodotti elettronici. Uno di loro ha spiegato di essere stato offeso e insultato, senza alcun motivo specifico. In un’altra circostanza, un altro cliente se n’è sentito dire di tutti i colori, ma ha fatto finta di nulla anche se ha commentato “prima o poi qualcuno gli metterà le mani addosso”.

Un altro ancora ci ha spiegato che dopo essere stato apostrofato con parole ingiuriose, anche lui ha protestato alla direzione. Il dipendente, però da quel che ci risulta continua ad occupare il suo posto e naturalmente continuerebbe a proferire parole volgari e insulti a chi si rivolge a lui per gli acquisti. Sarebbe opportuno forse che il titolare o responsabile del reparto provveda a redarguire la condotta del dipendente prima che si arrivi a conseguenze spiacevoli.