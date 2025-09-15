Rende, dal rischio allagamenti alle classi sospese: l’opposizione spinge il sindaco all’azione

- Advertisement -

RENDE (CS) – I Consiglieri Comunali Marco Saverio Ghionna, Gianluca Garritano, Eugenio Trombino, Stefania Galassi e Enrico Monaco hanno presentato due interpellanze su questioni urgenti per la città, chiedendo all’Amministrazione risposte immediate.

La prima interpellanza riguarda la mancata attivazione delle classi della scuola secondaria di primo grado nella frazione di Santo Stefano, con gravi disagi per le famiglie e il rischio di perdita di un presidio educativo essenziale per il territorio. «Chiediamo – spiegano – un piano di salvaguardia delle scuole nelle frazioni e soluzioni logistiche per garantire continuità didattica, anche attraverso la riorganizzazione del trasporto scolastico o la costituzione di classi unificate».

La seconda interpellanza, di forte impatto sulla sicurezza cittadina, è dedicata alla prevenzione degli allagamenti e alla manutenzione delle strade in vista delle piogge autunnali. «Ogni anno – denunciano i Consiglieri – le prime piogge trasformano Quattromiglia, la zona industriale e persino le vie centrali in fiumi d’acqua, bloccando il traffico e creando situazioni di pericolo. Serve un piano strutturale di pulizia delle caditoie, mappatura dei punti critici e uso di tecnologie di monitoraggio per anticipare il rischio idraulico».

I Consiglieri chiedono che l’Amministrazione presenti un piano di manutenzione preventiva e predittiva, con cronoprogramma, risorse stanziate e criteri di priorità, così da evitare interventi tardivi e costosi. «Non possiamo più accettare interventi tampone: la sicurezza dei cittadini e la fruibilità delle strade vanno garantite con programmazione e prevenzione» – concludono.