Rende, così è ridotta la piccola villetta di Sant’Agostino con i giochi per bambini – FOTO

RENDE – Per anni questo piccolo spazio verde, in via Benvenuto Cellini a Sant’Agostino di Rende, con all’interno le panchine e anche un parco giochi, ha permesso a tanti bambini di passare delle ore di divertimento e svago all’aria aperta. E con loro anche le famiglie.

Oggi, come segnalato alla nostra redazione da alcuni residenti e come mostrano le immagini, «la villetta vive nel degrado, con erbacce alte che non permettono neanche l’accesso. In più l’altalena è stata smantellata, la giostra non funziona da più tempo mentre lo scivolo andrebbe sostituito perché ormai rovinato.

E non parliamo – spiegano ancora i residenti delle panchine di legno e della staccionata (macera in più punti e mancante) che dovrebbe delimitare il parco e tutelare la sicurezza dei bambini. Vogliamo sensibilizzare chi di dovere a rimettere in sesto per un piccolo spazio ma importantissimo per tante famiglie. Al contempo vogliamo invitare tutti i cittadini a comportamenti più corretti verso il bene pubblico».