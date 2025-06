Rende: «Contromano per comodità», su quel breve tratto di Via Sandro Pertini si rischiano incidenti ogni giorno

- Advertisement -

RENDE – Percorrere quel piccolo tratto di strada che prima del tunnel Luigi Gullo, nei pressi del centro commerciale Metropolis, collega Via Lenin e Via Sandro Pertini, è diventato sempre più pericoloso. A segnalarlo diversi cittadini che, quotidianamente si recano in zona e corrono il rischio di rimanere coinvolti in un incidente. Il motivo? Un numero sempre più alto di automobilisti percorre quel tratto di strada contromano anziché proseguire sul ponte, verso Sant’Agostino.

Tra le diverse segnalazioni, una lavoratrice ci racconta: “Ogni mattina mi immetto su quel tratto di strada perché lavoro nei palazzi del Metropolis, di fronte il liceo Pitagora, e quotidianamente rischio un incidente perché c’è sempre una vettura che si immette contromano per evitare di percorrere il ponte, accorciare ed immettersi nel sottopasso del centro commerciale. Più volte ho rischiato un frontale, evitato solo grazie al fatto che, essendo a conoscenza di questo comportamento fuorilegge da parte di alcuni automobilisti, procedo lentamente e con prudenza”.

L’ultimo caso proprio ieri quando i Carabinieri hanno fermato un automobilista mentre commetteva l’infrazione. Al di là della necessità di intensificare i controlli su questo tratto stradale degli organi competenti, sarebbe opportuno che gli automobilisti seguissero il Codice della Strada evitando di mettere a rischio chi, invece, le regole le rispetta.