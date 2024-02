Rende, continua la protesta degli agricoltori: “vogliono farci mangiare grilli. Combattiamo per tutti”

RENDE (CS) – Non si ferma la protesta degli agricoltori. Da diversi giorni si sono raggruppati all’interno dell’ex area mercatale di Rende, in pianta stabile per “combattere” contro le politiche europee, contro il governo nazionale e regionale. “Noi non vogliamo deroghe, ma leggi nuove e solide per il nostro settore che mirino alla tutela del lavoro e dell’agricoltura”.

La protesta degli agricoltori: «risposte concrete»

Fermi e decisi, gli agricoltori sono irremovibili tanto che vivono, dormono e mangiano al freddo senza lasciare i loro trattori nemmeno per un’ora. Convinti che a loro non serva l’antidolorifico che esaurisce il suo effetto nel giro di poche ore. Insomma, monta sempre di più il malcontento: “il presidio non avrà termine fino a quando non otteniamo risposte concrete ma, se così non fosse, vorrà dire che ci uniremo ai presidi provenienti da luoghi diversi dell’Italia per marciare su Roma”. Non hanno colore politico, ma si sono ritrovati dalla stessa parte nella difesa delle loro attività che, a loro giudizio, vengono messe sempre più rischio da una legislazione comunitaria nazionale che li penalizza ogni giorno di più.

“Siamo pronti ad andare avanti ad oltranza. Ci vogliano imporre un’alimentazione diversa – tuona una degli agricoltori – come la commercializzazione di farine di insetti. Si è parlato di grilli o carne sintetica. Se si china sempre la testa davanti ad ogni cosa, poi si finisce per distruggere un settore. La battaglia è nazionale, ma anche le istituzioni locali possono fare la loro parte”.

Non mancano striscioni e cartelli con gli slogan più disparati. “Le normative europee non tengono minimamente conto delle specificità locali, ma nemmeno delle avversità climatiche – l’agricoltura è una fabbrica a cielo aperto. Noi stiamo combattendo per tutti i comuni cittadini. Molti, purtroppo, ancora non lo capiscono”.