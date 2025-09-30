HomeArea Urbana

Rende, consiglio compatto sull'istituzione dell'Ottobre Rosa. Dall'opposizione dubbi su urbanistica e fiscalità

Il Comune aderirà al mese dedicato alla prevenzione oncologica del tumore al seno. Generazione e Progressisti Democratici chiedono l'adozione del Piano Strutturale Comunale

RENDE – Il Comune di Rende aderirà all’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione oncologica del tumore al seno. Lo fa sapere in una nota il consigliere comunale Marco Saverio Ghionna specificando che i gruppi consiliari di centrodestra, di Generazione e Progressisti Democratici hanno trovato piena convergenza sull’istituzione dell’Ottobre Rosa, proposta approvata all’unanimità dall’aula. Un’iniziativa di grande valore sociale che rafforza il ruolo del Comune nella promozione della salute e della prevenzione.
Un’iniziativa che unisce un gesto simbolico a un momento di approfondimento scientifico e divulgativo.

Restano invece forti i dubbi sulle recenti delibere in materia urbanistica: i gruppi di opposizione sollecitano l’amministrazione a procedere con la massima urgenza alla redazione e all’adozione del Piano Strutturale Comunale, al fine di garantire una visione organica dello sviluppo urbano ed evitare distorsioni e disomogeneità nella gestione transitoria del territorio, e sollecitano le stritture comunali ad inviare in tempi congrui le istruttorie in commissione.

L’opposizione, inoltre ha espresso contrarietà all’applicazione dei diritti concessori parametrati ai fatturati delle attività, ritenendo che tale misura sia iniqua e potenzialmente penalizzante per il tessuto economico locale. “La nostra azione è volta a dare coerenza e responsabilità alle scelte dell’Ente – dichiarano i consiglieri – valorizzando i temi sociali come la prevenzione sanitaria, ma al contempo vigilando sulla corretta pianificazione urbanistica e sulla giusta fiscalità per imprese e cittadini, anche convergendo da posizioni politiche diverse, quando l’oggetto e’ il bene della città”.

