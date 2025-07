Rende, cedole librarie digitali e progetti per la scuola: per semplificare la vita delle famiglie

- Advertisement -

RENDE – L’Assessorato all’Istruzione e l’ufficio preposto del Comune di Rende continuano a lavorare per il bene della comunità scolastica. Dopo aver annunciato il progetto “Frutta nelle scuole”, al quale aderiranno tutti gli istituti del territorio, l’Amministrazione comunale di Rende, guidata da Sandro Principe, taglia un altro traguardo: l’adozione di un innovativo sistema digitale per la gestione delle cedole librarie.

Stop documenti cartacei

Questo passo significativo verso la modernizzazione e la semplificazione per la comunità di Rende arriva con ben due mesi di anticipo rispetto alla riapertura delle scuole, e distingue l’Amministrazione tra i primi comuni in Italia per tale innovazione. Questa scelta lungimirante elimina completamente la necessità di documenti cartacei, rendendo il processo più snello ed efficiente per tutti.

Questo risultato di grande rilievo è il frutto del lavoro sinergico e della visione dell’assessore all’Istruzione Stefania Belvedere, della consigliera Marinella Castiglione e del dott. Gianfranco Salerno dell’ufficio scolastico comunale. Grazie al loro impegno, le famiglie di Rende potranno ora ottenere i libri di testo per i propri figli in maniera straordinariamente semplice e veloce. Non sarà più necessario compilare moduli o presentare documentazione cartacea; basterà semplicemente presentare il codice fiscale dello studente presso una delle librerie convenzionate.

Il funzionamento del nuovo sistema digitale delle cedole librarie

E’ intuitivo e vantaggioso per ogni attore coinvolto. L’Amministrazione di Rende, avvalendosi dei dati forniti direttamente dalle scuole, si occupa di generare le cedole librarie in formato completamente digitale. Questo processo automatizzato non solo garantisce precisione e rapidità, ma contribuisce anche a una gestione più efficace e trasparente dei dati e delle fatture, eliminando al contempo l’uso della carta e il relativo impatto ambientale.

Per le famiglie il vantaggio è tangibile

Il ritiro dei libri diventa un’operazione notevolmente più semplice e veloce, con la possibilità di scegliere liberamente la cartoleria preferita e, soprattutto, l’eliminazione di ogni preoccupazione legata allo smarrimento o al danneggiamento della cedola cartacea. Anche le scuole beneficeranno di questa innovazione, vedendo una drastica riduzione del carico di lavoro amministrativo legato alla gestione delle cedole e una semplificazione nella gestione dei casi particolari. Un impegno concreto verso una città più efficiente, moderna e attenta ai bisogni dei suoi cittadini, ponendo le basi per un ritorno a scuola sereno e senza intoppi, e confermando la sua leadership nell’innovazione dei servizi scolastici.