Rende, “buoni libro” anno scolastico 2024/25. Pubblicato l’avviso con i moduli per la richiesta

RENDE (CS) – Il Comune di Rende ha pubblicato l’avviso per richiedere Il beneficio economico del “buoni libro”, finalizzato al rimborso totale o parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025.

Buoni libro: a chi è rivolto il beneficio

I beneficiari del buono libro sono gli studenti che hanno i seguenti requisiti:

a) iscritti alle scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie inferiori) e secondarie di

secondo grado (ex medie superiori) del Comune di Rende

c) appartenenti a nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, non superiore ad EURO 10.632,94.

Come richiedere il buono libro

Gli interessati dovranno:

a) presentare la richiesta relativa allo studente avente diritto tramite il modello predisposto allo scopo, che è reperibile:

– sul sito internet del Comune di Rende – www.comune.rende.cs.it – Sezione “Aree Tematiche”- sottosezione “Scuole”

– sul sito internet delle Istituzioni Scolastiche

b) Allegare la certificazione ISEE.

Scadenze:

La richiesta va presentata presso la Segreteria delle Scuole, entro il giorno 09 SETTEMBRE 2024. L’importo del rimborso dei libri di testo sarà stabilito dopo la raccolta delle istanze, in base al numero degli aventi diritto. Il Comune di Rende effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto.

MODULI RICHIESTA – Scuole Superiori

IIS Cosentino

IISF Todaro

Liceo Classico Gioacchino Da Fiore

Liceo Scientifico Pitagora

MODULI RICHIESTA – Scuole secondarie di Primo grado

Istituto Comprensivo Commenda – “Pier De Coubertin”

Istituto Comprensivo Quattromiglia – Quattromiglia

Istituto Comprensivo Quattromiglia – Arcavacata

Istituito Comprensivo Rende Centro – Rende Centro

Istituito Comprensivo Rende Centro – Saporito

Istituito Comprensivo Rende Centro – Santo Stefano

Istituito Comprensivo Rende Centro – Villaggio Europa