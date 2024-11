Rende: tamponamento a Roges, vigile urbano aggredito finisce in ospedale

RENDE – Un lieve tamponamento stradale si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, su via Torino, a Roges di Rende, subito dopo l’uscita del tunnel del centro commerciale in direzione Cosenza, nei pressi dell’incrocio con via Genova. Secondo quanto emerso, sarebbero state due le auto che hanno impattato ma senza gravi conseguenze per i conducenti.

Durante le operazioni per consentire i rilievi e garantire la viabilità sul posto a seguito dell’incidente, visto anche il tratto molto trafficato, è accaduto il parapiglia. Secondo quanto emerso un vigile urbano, M.B., intervenuto insieme ai colleghi per gestire la situazione legata anche al traffico che si era creato sul tratto, sarebbe stato aggredito da un soggetto ed è stato trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Annunziata. Sul posto sono poi dovuti intervenire i carabinieri di Rende.