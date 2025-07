Rende: bretella tra la stazione di Quattromiglia e lo svincolo della A2: disco verde per concludere i lavori

- Advertisement -

RENDE – Con determina dirigenziale, il Comune di Rende ha approvato la modifica contrattuale del progetto relativo alla “Realizzazione della bretella viaria di raccordo tra la stazione ferroviaria di Quattromiglia e lo svincolo autostradale di Rende“. Si tratta di un’opera infrastrutturale viaria datata 2018 e inserita, all’epoca, nell’Accordo di programma con la Regione Calabria inerente le opere complementari alla realizzazione della “Metropolitana leggera Cosenza – Rende – UNICAL”. La bretella viaria, che prevede anche un marciapiede e una pista ciclabile, permetterà di raggiungere lo svincolo autostradale di Rende, bypassando la trafficatissima via Marconi, con una strada che in pratica cammina parallela a via Majorana dalla rotatoria (già realizzata) in corrispondenza dell’incrocio di via Volta e via L. Da Vinci e via Meucci arrivando da Settimo di Montalto, e che percorre la vecchia linea ferroviaria oramai dismessa.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale di Rende del 25 gennaio 2019, in variante al PRG, era stato approvato il progetto definitivo, ma l’accordo di programma non aveva trovavo l’adeguata copertura finanziaria da parte della Regione Calabria. Copertura trovata successivamente con un finanziamento del “Fondo di sviluppo e coesione 2014 – 2020 e 2021 -2027” del valore di 1,9 milioni di euro oltre al progetto delle opere complementari per l’importo di € 260.117,00. Nel 2022 venne indetta e aggiudicata la gara e iniziarono i lavori.

Ma a fine dicembre dello scorso anno, tutto venne interrotto per la redazione della perizia di variante, a seguito delle condizioni operative concernenti alcune lavorazioni previste nel progetto esecutivo (sottoservizi non intercettabili, maggiore quantitativo di conferimento a discarica, maggiore peso dei manufatti da smaltire rispetto a quello previsto in progetto ecc…). Due settimane fa è arrivata dal Comune di Rende l’autorizzazione alla modifica contrattuale che “non comporta variazioni al quadro economico del progetto approvato”.

Nella determina viene, infatti, specificato che “non viene alterata la finalità del progetto in quanto non determina alcuna modifica sostanziale al progetto approvato”; “l’importo contrattuale rimane invariato”, “non essendoci nuovi prezzi non è necessario stipulare atti aggiuntivi e “l’appaltatore ha sottoscritto gli atti di perizia per accettazione delle modifiche introdotte”.

I lavori potranno così riprendere per essere completati al più presto. Poi si penserà alla realizzazione di un’altra i importantissima opera viaria per il Comune di Rende e l’area urbana, sulla quale il sindaco Sandro Principe sta accelerando: ovvero lo svincolo Autostradale a Settimo di Rende.