Rende, auto incendiate nella notte in via Raffaello Sanzio

RENDE – Erano parcheggiate sulla strada le tre autovetture che nella notte, intorno alle 2, per cause che sono in corso d’accertamento, hanno preso fuoco in via Raffaello Sanzio, nella zona di Sant’Agostino a Rende. In particolare una Smart è andata completamente distrutta, mentre una Suzuki Ignis, parcheggiata dietro la Smart è rimasta notevolmente danneggiata nella parte anteriore. Le due auto sono di proprietà dello stesso nucleo familiare.

Anche un’altra vettura però, una Jeep Compass, che si trovava parcheggiata davanti ad un garage, distante diverse decine di metri dalle prime due auto, ha subito notevoli danni. Sul posto, allertati da alcuni residenti, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Rende e anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Non è esclusa la matrice dolosa in considerazione del fatto che, la terza vettura incendiata non era vicina alle prime due.