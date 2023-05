Rende, auto divorata dalle fiamme in mezzo alla strada in pieno centro

RENDE (CS) – Un’auto è andata distrutta, avvolta dalle fiamme, in pieno centro a Rende all’incrocio tra viale della Resistenza e via Gramsci. Il rogo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato provocato da cause accidentali, interessando anche un’altra automobile, una opel, parcheggiata accanto.

Il conducente della mercedes, un uomo, era ancora ancora nella propria auto quando si è accorto immediatamente che dal veicolo stava uscendo del fumo, uscendo in tempo dall’abitacolo e mettendosi in salvo.

Sul posto la polizia e vigili del fuoco. La strada è temporaneamente chiusa al traffico per mettere in sicurezza il sito.