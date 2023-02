Rende: associazione ‘Con Paola’ lancia concorso di poesia, anche per le scuole

RENDE – Un “viaggio nella memoria” quello che l’associazione Con Paola di Marano Marchesato ha intenzione di compiere nel 2023, proponendo diverse attività e laboratori ai ragazzi con disabilità che la frequentano. Sabato 18 febbraio, alle 10.30, al Museo del Presente di Rende, si terrà la presentazione del bilancio sociale 2021 dell’associazione e della raccolta di poesie “L’arcobaleno delle parole” con la partecipazione della scrittrice Assunta Morrone. Sarà, inoltre, lanciato il quarto bando di concorso nazionale di poesia ‘Paola Carbone’.

- Pubblicità Clikio single-

Il concorso si divide in due sezioni: poesia in italiano e poesia nelle scuole. La partecipazione è gratuita e per le poesie in italiano è previsto il tema libero (massimo 32 versi). Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato alla mezzanotte di giovedì 31 maggio 2023.

La seconda sezione è dedicata alle scuole ed è rivolta gli studenti delle quinte classi della scuola primaria e delle tre classi della scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi di Cerisano e Mendicino. In questo caso il tema scelto è “L’ambiente e la sua salvaguardia” e ogni autore può partecipare con un’opera in lingua italiana. Ai vincitori della prima sezione saranno assegnati premi in denaro, a quelli della seconda sezione, tablet e targhe d’onore.

L’associazione ‘Con Paola’

E’ nata più di vent’anni fa per volontà della famiglia di Paola, ragazza con disturbo mentale scomparsa all’età di quarant’anni, e di diversi volontari per affrontare il problema della disabilità sotto l’aspetto culturale e sociale, per condividere esperienze e cercare strade nuove per il recupero e l’inserimento sociale. La presidente è la mamma di Paola, Rosaria Morrone: “il viaggio della memoria che proponiamo quest’anno è un modo per stimolare i nostri ragazzi, gli operatori e i volontari a tornare indietro nel tempo per riscoprire i valori e il senso dei ricordi e dei legami al fine di incentrare tutte le attività del 2023 su questo tema”.

Dopo i saluti e l’introduzione di Domenico Carbone, la presidente Morrone illustrerà il bilancio sociale. Sarà cura di Angelo Chiappetta lanciare il concorso nazionale. Amelia Costabile si soffermerà sui laboratori e le attività previste dalla scuola di Con Paola, giunta alla seconda edizione e che lo scorso anno è stata caratterizzata da laboratori sperimentali di arte terapia, musicoterapia, formazione digitale, canto, ballo e drammatizzazione. A coordinare i lavori sarà Alessandro Giordano.