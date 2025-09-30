Rende: arsenale scoperto in un magazzino di Villaggio Europa, arrestato un 69enne

- Advertisement -

RENDE – Un ritrovamento inquietante quello registrato nel quartiere di Villaggio Europa a Rende dove, in un magazzino nella disponibilità di un uomo di 69 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto un arsenale.

A scoprirlo sono stati gli investigatori della Squadra Mobile, dopo giorni di indagini mirate. Secondo quanto emerso nel magazzino sono stati trovati due fucili e due pistole con matricola abrasa. Armi che sono state poste sotto sequestro e sulle quali sono stati disposti gli accertamenti balistici. Si tratterebbe del secondo ritrovamento di armi a Rende dopo una precedente scoperta di un altro arsenale.