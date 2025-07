Rende: apre il primo sportello Sorical della provincia di Cosenza dedicato agli utenti

- Advertisement -

RENDE – Domani, giovedì 31 luglio, Sorical – gestore unico del servizio idrico integrato in Calabria – inaugurerà ufficialmente il primo sportello commerciale nella provincia di Cosenza. L’apertura è prevista alle ore 10.30 in piazza Matteotti a Rende, alla presenza dei vertici aziendali e delle autorità locali.

Lo sportello rappresenta un punto di riferimento fisico per tutti gli utenti del servizio idrico, che potranno finalmente rivolgersi di persona agli operatori per gestire pratiche come attivazioni, volture, disdette, sostituzioni di contatori, richieste di rateizzazione, rimborsi e molte altre operazioni commerciali.

Servizi che restano comunque disponibili anche in modalità online. L’apertura del nuovo sportello conferma l’impegno di Sorical nel rafforzare il rapporto diretto con i cittadini e garantire un’assistenza più capillare sul territorio. L’azienda, che ha sostituito Acque Potabili nella gestione del servizio idrico, continua così il percorso di consolidamento della propria presenza in Calabria.

L’iniziativa segue il passaggio di consegne con Acque Potabili e questa è solo una delle novità che erano state anche annunciate dall’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta a gennaio nel corso di un incontro con gli amministratori di condominio di Rende, Castrolibero e Luzzi.