Rende, Antoniozzi: “Fiducia in Ghionna, dai commissari ci aspettavamo altro”

RENDE (CS) – “A Rende siamo impegnati con Marco Ghionna a costruire un’alternativa al centrosinistra e abbiamo fiducia”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. Ghionna è stato scelto dai partiti regionali e provinciali per il suo profilo e confidiamo molto sulla sua capacità di persuasione politica.

Rende ha vissuto una ferita profonda e onestamente dai commissari ci aspettavamo altro. Un’ordinaria amministrazione che curasse la pulizia delle strade e non scelte che spettano per diritto ai sindaci. È importante – conclude Antoniozzi – che in questi ultimi giorni si assista a un confronto tra idee e programmi e noi siamo l’unica alternativa al centrosinistra”.