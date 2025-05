Rende: anche questa è campagna elettorale? La telefonata «cercano mia madre (deceduta) e mi chiedono il voto»

- Advertisement -

RENDE – Le campagne elettorali dovrebbero svolgersi con toni moderati e stretto rispetto per le regole, soprattutto quelle non scritte, del buon senso. Certo non manca chi è più spudorato ma certamente, il lettore che si è rivolto alla nostra redazione, non si sarebbe mai aspettato di dover essere protagonita di un episodio tanto imbarazzante quanto impertinente. Eppure, quando manca poco alle elezioni comunali, un candidato ha evidentemente deciso di spingersi un pò oltre il limite.

“Sabato scorso – racconta il nostro lettore – mi sono trovato in una situazione imbarazzante e allo stesso tempo, mi sono molto arrabbiato. Mi squilla il telefono nel tardo pomeriggio, rispondo e dall’altra parte una voce maschile cercava mia madre. Sono rimasto muto per qualche secondo in quanto mia mamma è deceduta 5 anni fa”.

“Così lo faccio presente a questo ‘signore’ – spiega – che nel frattempo si è presentato” (lavorerebbe all’ospedale civile di Cosenza) e così lui risponde “Sì lo so che la signora è deceduta ma volevo solo chiedere se era possibile una preferenza elettorale”.

“Ora mi chiedo – conclude il signore che ha scritto alla nostra redazione – la privacy e il rispetto dove lo hanno messo queste persone? Vanno a spulciare gli archivi medici per chiedere voti? Che tristezza”.