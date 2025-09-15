HomeArea Urbana

Rende, inizia oggi l’anno scolastico. Il sindaco: «Scuola pilastro per una comunità coesa»

Suona della campanella oggi per l'Istituto Comprensivo "Rende Centro". Domani sarà la volta degli Istituti "Quattromiglia" e "Commenda". Tutti i servizi già in funzione

RENDE – Si è aperto ufficialmente questa mattina l’anno scolastico 2025/2026 presso l’Istituto Comprensivo “Rende Centro”. Alla cerimonia di avvio erano presenti l’assessore all’Istruzione Stefania Belvedere e il vicesindaco Fabio Liparoti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, che ha voluto portare il proprio saluto e augurio a studenti, docenti e famiglie.

Il calendario delle aperture proseguirà domani, 16 settembre, con la ripresa delle attività didattiche presso l’Istituto Comprensivo “Quattromiglia” e l’Istituto Comprensivo “Commenda”, completando così il quadro delle scuole comunali di Rende.

Il Comune ha specificato che da subito, tutti i servizi scolastici, dalla mensa al trasporto, sono già attivi dal primo giorno di lezione, garantendo alle famiglie pieno supporto e continuità fin dall’avvio dell’anno.

Il sindaco, l’assessore all’Istruzione e l’intera amministrazione comunale hanno rivolto un pensiero a tutti coloro che iniziano con oggi un nuovo ciclo: “Rivolgiamo il nostro augurio per l’inizio dell’anno scolastico a dirigenti scolastici, insegnanti, personale amministrativo e studenti. Per l’amministrazione comunale, la scuola è uno dei pilastri e delle agenzie sociali che consente alla città di Rende di essere una comunità coesa. Gli studenti rappresentano la classe dirigente del domani e meritano di frequentare istituti dotati di aule e spazi confortevoli e di usufruire di servizi efficienti”.

L’amministrazione ha inoltre ricordato gli investimenti compiuti nel settore scolastico: “Abbiamo investito molto sulla scuola, tanto che il nostro territorio ospita istituti di ogni ordine e grado, dall’asilo nido fino all’università. La nostra attenzione verso il mondo scolastico resta costante: continueremo a garantire quanto necessario affinché l’anno scolastico possa svolgersi nel migliore dei modi”.

