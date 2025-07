Rende, al via la prima Conferenza dei Sindaci in ambito sociale: c’è la firma della convenzione

- Advertisement -

RENDE – Si è riunita stamattina presso la Sala della Giunta del Comune di Rende la prima Conferenza dei Sindaci dell’Ambito territoriale sociale n. 2 All’assemblea erano presenti sindaci, assessori e delegati di Castiglione Cosentino, Castrolibero, Marano Principato, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano e San Vincenzo La Costa, nonché il responsabile dell’Ufficio di Piano Mariano Zinno.

Conferenza dei Sindaci: il ritorno di Rende

“La firma della Convenzione è stata l’occasione per riportare in Conferenza la voce di Rende, venuta meno negli ultimi due anni di commissariamento dell’Ente – spiegano dal Comune in una nota – Tutti i presenti sono convenuti sulla necessità di riprendere un dialogo istituzionale rispettoso delle diverse comunità rappresentate, nell’interesse generale dell’intero territorio e nell’ottica di una sempre più efficace integrazione dei servizi a beneficio dei cittadini ma soprattutto delle categorie più fragili”.

“L’Ufficio di Piano – dice il Comune di Rende in conclusione – si prepara alla redazione del nuovo Piano di Zona, ma intanto l’impegno è massimo per superare l’impasse, a cominciare dall’acquisizione di personale qualificato capace di gestire le procedure in tempi rapidi, valorizzando le risorse disponibili e rispondendo ai bisogni crescenti”.