Rende, al via i laboratori d’informatica e cucito creativo promossi dalla Fondazione “Roberta Lanzino”

- Advertisement -

RENDE – Prenderanno ufficialmente il via alle ore 26:00 di sabato 22 febbraio i laboratori d’informatica e cucito creativo promossi dalla Fondazione Roberta Lanzino e inseriti nel Progetto “Guardando al Futuro” sostenuto dalla Regione Calabria. Sarà il prof. Carmine Gallo, docente dell’Unical, a guidare il corso d’informatica che si chiuderà con il conseguimento della patente europea e il dono a ciascuna corsista del computer. L’esperta Mara Longo, invece, si occuperà del corso di cucito creativo che si concluderà con la mostra dei lavori realizzati. Entrambi i percorsi prevedono, inoltre la proiezione di film e incontri con la psicologa Maria Concetta Filippelli e con la dott.ssa Anna Gallo, esperta delle dinamiche del mercato del lavoro.

Matilde Lanzino: “ritagliarsi uno spazio tutto per sé”

«Con il progetto “Guardando al futuro” sostenuto dalla Regione Calabria – spiega Matilde Lanzino, ancora una volta, la Fondazione Roberta Lanzino guarda all’empowerment ed offre complessivamente a 19 donne occasioni di crescita nella competenza e nell’autostima. Due laboratori, di alfabetizzazione informatica e di cucito creativo prenderanno il via sabato prossimo 22 febbraio alle ore 16.00 nella sede di via Verdi a Rende. I laboratori – conclude la presidente della Fondazione Matilde Lanzino – hanno lo scopo di invogliare le donne a mettersi al centro delle loro vite”. Al Progetto partecipa anche il Liceo scientifico Scorza di Cosenza, dove la Fondazione Roberta Lanzino, realizzerà, su un campione di 200 studenti e studentesse, un’indagine sul tema “Donna e lavoro”. Insomma, ancora una volta, dalla Fondazione Roberta Lanzino” un progetto ambizioso, dinamico, e versatile, dedicato alle donne, al cui sostegno la presidente Matilde Lanzino lavora instancabilmente da anni.