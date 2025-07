Rende, al Centro Commerciale Metropolis la vendita dei pacchi smarriti… paghi in base al peso

- Advertisement -

RENDE – Da Mysterzon ecco un pop-up zone all’interno del Centro Commerciale Metropolis di Rende, dove è possibile acquistare, in una sorta di caccia al tesoro, i pacchi smarriti dell’e-commerce compresi quelli di Amazon. A disposizione delle persone centinaia di pacchi gradi e piccoli, messi in vendita a prezzi vantaggiosi (con l’APP Metropolis anche il 10% di sconto). Ma la particolarità di questo evento è che le persone possono scegliere un pacco qualsiasi, pagarlo in base al peso e solo dopo scoprire cosa c’è dentro!

Ogni scatola è una sorpresa: si può trovare di tutto, da prodotti tecnologici a oggetti bizzarri o inutili, al pacco con dentro vestiti o dei bellissimi gioielli, agli accessori di moda, ma anche prodotti tecnologici, giochi così come oggetti da collezione e articoli per la casa. Il fascino delle mistery box che sta spopolando anche in Italia è legato proprio alla suspense: cosa ci sarà dentro il pacco? Sarà un affare o una delusione? Non resta che scoprirlo. Per partecipare www.mysterzon.com.