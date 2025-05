Rende, accuse su manifesti elettorali abusivi. I riformisti replicano: «Tattiche sleali da Manna e Bilotti»

- Advertisement -

RENDE (CS) – Manifesti elettorali abusivi affissi a Rende. La denunciata era partita dalla candidata al Consiglio comunale Erika Sorrentino che aveva puntato il dito contro i riformisti. Non tarda ad arrivare la replica della Federazione Riformista che spiega come “La coalizione di Bilotti e Marcello Manna” sia “priva di argomentazioni politiche e di proposte reali per il rilancio della Città, anziché pensare ai disastri perpetrati in più di dieci anni dai registi della loro coalizione, ci attacca su un esiguo numero di manifesti elettorali magicamente spostati e comparsi fuori dagli spazi predisposti dal Comune di Rende per la campagna elettorale. Consigliamo ai giovani di Generazione di impegnarsi maggiormente con proposte realmente risolutive delle problematiche della Città, anziché prediligere tattiche scorrette di lotta politica. La Città ha bisogno di serenità e di pace sociale”.