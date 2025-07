Rende: AAA Nonno vigile cercasi. L’appello del Comune per aderire all’iniziativa

RENDE (CS) – L’ Amministrazione Comunale di Rende, guidata dal Sindaco Onorevole Sandro Principe, e con l’appello congiunto dell’Assessore all’Istruzione Stefania Belvedere , invita ancora una volta la cittadinanza ad aderire all’iniziativa per rafforzare il progetto di volontariato “Ausiliario volontario di Polizia Locale”, meglio conosciuto come “Nonno Vigile”. Nonostante il costante impegno della Polizia Locale a tutela dei cittadini, la necessità di garantire la sicurezza dei bambini all’uscita delle scuole a volte non è pienamente soddisfatta per via di esigenze impreviste.

Il progetto “Nonno Vigile” mira a creare una rete di sicurezza urbana basata sulla partecipazione volontaria. L’obiettivo primario è proprio quello di garantire maggiore tranquillità e sicurezza per gli studenti e le loro famiglie negli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici.

“Fin dal nostro insediamento, abbiamo registrato diverse richieste in merito alla sicurezza dei nostri bambini,” dichiara l’Assessore Stefania Belvedere. “Con questo progetto, non solo intendiamo rispondere a un’esigenza concreta della comunità, ma vogliamo anche promuovere la cittadinanza attiva e il ruolo prezioso delle persone meno giovani. Purtroppo, ad oggi, il numero di adesioni al progetto è ancora esiguo. Ci auguriamo che molti altri concittadini vogliano unirsi a noi in questa importante iniziativa.”

Il servizio, totalmente volontario e non retribuito, è concepito per stimolare gli anziani e i volontari a mantenere un ruolo attivo nella vita pubblica, contrastando l’isolamento e l’emarginazione sociale. L’alto valore sociale di questa iniziativa risiede nella capacità di creare un ambiente comunitario più sicuro e coeso, rafforzando i legami intergenerazionali.

Per maggiori informazioni, per consultare il regolamento completo e per scaricare i moduli di adesione, è possibile visitare il sito del Comune di Rende ai seguenti link:

Modulo di Adesione: https://www.comune.rende.cs.it/files/upload/PortaleNews/allegati/debb03578016488880217012ac853ff7_allegato%20a.pdf

Allegato B https://www.comune.rende.cs.it/files/upload/PortaleNews/allegati/allegato%20b.pdf

Regolamento Nonni Vigili https://www.comune.rende.cs.it/files/upload/PortaleNews/allegati/regolamento_nonni_vigili.pdf