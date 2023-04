Rende: a fuoco una piccola dépendance all’interno di una villetta a Sant’Agostino

RENDE – Un incendio ha interessato questa mattina una piccola dépendance all’interno di una villetta a Rende, in contrada Sant’Agostino. Le fiamme e il fumo sprigionatosi hanno fatto scattare l’allarme. Sono stati i vicini ad allertare i vigili del fuoco arrivati ora sul posto, in via Tintoretto. Le fiamme che hanno in poco tempo avvolto la piccola struttura esterna all’abitazione potrebbero essere state originate da un corto circuito ma le cause sono in corso d’accertamento. Il proprietario e alcuni vicini hanno anche tentato, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, di spegnere le fiamme con mezzi di fortuna.

