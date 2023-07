Rende, 8 vincite in pochi giorni al Gratta e vinci ‘Miliardario Maxi‘ e ‘100X‘ in un Bar di Roges

RENDE (CS) – I Gratta e Vinci delle serie ‘Il Miliardario’ e quelle con i moltiplicatori continuano a regalate importanti vincite in tutta Italia. Protagonista delle ultime importanti vincite è la provincia di Cosenza. In particolare al ‘Tucci tabacchi Bar’ di Roges, in via Tevere 8 a Rende. Come spiega Agimeg in pochi giorni, infatti, in questo bar sono state registrate una incredibile serie di vincite al Gratta e Vinci con i tagliandi ‘Il Miliardario Maxi‘ e ‘100X‘.

8 vincite al Gratta e vinci di altrettanti clienti

Sono state ben 8, infatti, le vincite distribuite equamente tra i due tagliandi e centrate da altrettanti clienti della tabaccheria di Rende in appena pochi giorni. I premi hanno riguardato la scoperta di simboli vincenti (Il ferro da Cavallo), moltiplicatori dei premi (5x e 10x) ed i classici numeri vincenti che hanno permesso di centrate delle ricche vincite. l totale dei premi delle vincite degli 8 Gratta e Vinci è stato di 3.000 euro.