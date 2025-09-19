HomeArea Urbana

Rende, 12enne scomparsa da casa: ore di angoscia per la famiglia

Al momento sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo gli spostamenti della ragazza e raccogliendo ogni possibile segnalazione utile

RENDE (CS) – Attimi di apprensione a Rende dove da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di una giovane di 12 anni. Secondo quanto ricostruito, la giovane si trovava nel giardino dell’abitazione paterna, situata in zona Santa Chiara, intorno alle 15:30 di ieri. Quando il padre è uscito di casa, poco dopo, non l’ha più trovata. Da allora si sono perse le sue tracce.

L’ultimo segnale utile risalirebbe alla posizione del cellulare, che è stata localizzata a Cosenza nei pressi del comando della Guardia di Finanza, ma da stamattina non ci sono ulteriori aggiornamenti. Preoccupato, il padre si è rivolto immediatamente ai Carabinieri di Rende, denunciando la scomparsa. Al momento sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine – dal quale vige il più strettissimo riserbo – che stanno cercando di ricostruire gli spostamenti della ragazza per raccogliere ogni possibile segnalazione utile.

