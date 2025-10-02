HomeArea Urbana

Regionali: Del Giudice «rinuncio a metà dello stipendio da consigliere, fondi alle associazioni oncologiche»

Il candidato cosentino di Noi Moderati intende devolvere metà della sua retribuzione a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie. Una decisione che nasce dalla sua storia personale

COSENZA – “In un tempo in cui la politica troppo spesso appare distante, autoreferenziale e priva di sensibilità umana, c’è chi sceglie di andare controcorrente”. Così Sergio Giannino Del Giudice, candidato alle prossime Regionali nella lista Noi Moderati con Roberto Occhiuto Presidente, ha annunciato pubblicamente, attraverso un video sui social, che rinuncerà alla metà della sua retribuzione da consigliere regionale per destinarla alle Associazioni che ogni giorno si prendono cura dei malati oncologici e delle loro famiglie.

Una scelta comunicata attraverso un video sui social, senza toni trionfalistici, ma con la forza di chi parla con sincerità. I fondi saranno destinati alle associazioni che si occupano ogni giorno di malati oncologici e delle loro famiglie: una rete silenziosa ma vitale che opera tra le pieghe del dolore e della speranza. La sua decisione nasce da una storia personale di sofferenza, di lotta contro il cancro, di contatto diretto con la paura e la fragilità. E proprio da lì, dalla consapevolezza maturata sulla propria pelle, sceglie di trasformare l’esperienza individuale in un impegno pubblico. “Non è solo una questione di soldi – ha spiegato – ma di valori. La politica deve tornare ad ascoltare, a farsi carico della vita reale delle persone”.

