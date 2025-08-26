- Advertisement -

COSENZA – Era dovuta intervenire con una seconda nota per sgombrare il campo definitivamente da qualunque dubbio. “Reputo necessario esprimere la mia indisponibilità a candidarmi alla Regione Calabria, volendo portare a termine il mio lavoro di assessore al Comune di Cosenza”. Così ieri l’Assessore alla salute del Comune di Cosenza, Maria Teresa De Marco, che aveva ricevuto, come da lei stesso dichiarato “numerosissime offerte di candidature in ogni schieramento e movimento politico”. Rumors, avevano parlato anche di alcuni partiti del centrodestra.

Notizia arrivata anche a Palazzo dei Bruzi e che ha irritato il sindaco di Cosenza che in una articolo su Gazzetta del Sud ha parlato a chiare lettere di “scorrettezza politica di un centrodestra in piena difficoltà”. “So chela De Marco è stata chiamata da diversi esponenti dei moderati, Occhiuto compreso. Lei, però, non ha mai dato la sua disponibilità

col centrodestra”. Immediata la replica arrivata dal segretario cittadino di Forza Italia Massimo Bozzo che con una nota attacca duramente il primo cittadino di Cosenza arrivando a definirlo un “sindaco fantasma“.

“Caruso sindaco fantasma di Cosenza”

«Da quale pulpito arriva la predica – scrive Bozzo – Franz Caruso il sindaco fantasma di Cosenza, fantasma perché non lo conosce nessuno, nessuno lo ha mai visto in giro per la città e nessuno ha mai visto una ed una sola opera realizzata in questi 4 anni, tranne la demolizione delle rotatorie, l’inversione dei sensi di marcia e la rimozione della statua del compianto Giacomo Mancini (lui si che è stato tutto tranne che un fantasma).

«Franz il fantasma si sveglia e si lamenta che qualche suo assessore sarebbe stato contattato dai partiti del centrodestra per essere candidati alla regione. Caro Franz, ben 4 assessori della tua giunta erano nella passata consiliatura nella compagine del centrodestra guidata dal grande sindaco Mario Occhiuto… lui si che è stato un grande sindaco. Al caro sindaco fantasma preoccupato dico che fa bene ad esserlo, perchè quando qualcuno pensa di abbandonare la nave, vuol dire che la nave sta per affondare… tranquillo sindaco fantasma, in periodo estivo i salvagente non mancano e non ti facciamo affogare».