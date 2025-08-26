HomeArea Urbana

Regionali, Caruso “dal centrodestra scorrettezza politica”. Bozzo (FI) “è preoccupato perchè la nave affonda”

Duro attacco del commissario cittadino di Forza Italia al sindaco di Cosenza Caruso che aveva parlato di scorrettezza politica del centrodestra dopo la "chiamata" ad alcuni assessori al Comune per correre alle prossime regionali. «Stai tranquillo Caruso, in periodo estivo i salvagente non mancano e non ti facciamo affogare»

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Era dovuta intervenire con una seconda nota per sgombrare il campo definitivamente da qualunque dubbio. “Reputo necessario esprimere la mia indisponibilità a candidarmi alla Regione Calabria, volendo portare a termine il mio lavoro di assessore al Comune di Cosenza”. Così ieri l’Assessore alla salute del Comune di Cosenza, Maria Teresa De Marco, che aveva ricevuto, come da lei stesso dichiarato “numerosissime offerte di candidature in ogni schieramento e movimento politico”. Rumors, avevano parlato anche di alcuni partiti del centrodestra.

Notizia arrivata anche a Palazzo dei Bruzi e che ha irritato il sindaco di Cosenza che in una articolo su Gazzetta del Sud ha parlato a chiare lettere di “scorrettezza politica di un centrodestra in piena difficoltà”. “So chela De Marco è stata chiamata da diversi esponenti dei moderati, Occhiuto compreso. Lei, però, non ha mai dato la sua disponibilità
col centrodestra”. Immediata la replica arrivata dal segretario cittadino di Forza Italia Massimo Bozzo che con una nota attacca duramente il primo cittadino di Cosenza arrivando a definirlo un “sindaco fantasma“.

“Caruso sindaco fantasma di Cosenza”

«Da quale pulpito arriva la predica – scrive Bozzo – Franz Caruso il sindaco fantasma di Cosenza, fantasma perché non lo conosce nessuno, nessuno lo ha mai visto in giro per la città e nessuno ha mai visto una ed una sola opera realizzata in questi 4 anni, tranne la demolizione delle rotatorie, l’inversione dei sensi di marcia e la rimozione della statua del compianto Giacomo Mancini (lui si che è stato tutto tranne che un fantasma).

«Franz il fantasma si sveglia e si lamenta che qualche suo assessore sarebbe stato contattato dai partiti del centrodestra per essere candidati alla regione. Caro Franz, ben 4 assessori della tua giunta erano nella passata consiliatura nella compagine del centrodestra guidata dal grande sindaco Mario Occhiuto… lui si che è stato un grande sindaco. Al caro sindaco fantasma preoccupato dico che fa bene ad esserlo, perchè quando qualcuno pensa di abbandonare la nave, vuol dire che la nave sta per affondare… tranquillo sindaco fantasma, in periodo estivo i salvagente non mancano e non ti facciamo affogare».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

libri-scuola-cedole_Marziale

Marziale, il garante per l’infanzia contro il caro-scuola: «Qui in Calabria criticità grave»

Calabria
REGGIO CALABRIA - "L'aumento generalizzato dei costi legati all'inizio dell'anno scolastico rappresenta un serio ostacolo all'esercizio del diritto allo studio per migliaia di bambini...
Fiera-San-Giovanni-in-Fiore

San Giovanni in Fiore, inaugurata la Fiera tradizionale: tre giorni di storia, commercio e...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - È stata inaugurata la fiera tradizionale di San Giovanni in Fiore, che fino a giovedì 28 agosto animerà...
Giuseppe-Conte_Pasquale-Tridico

Conte: «FdI attacca Tridico, ma con il reddito di cittadinanza ha salvato 1 milione...

Calabria
ROMA - "Fratelli d'Italia e i giornali posseduti da parlamentari di maggioranza hanno scatenato una campagna contro Tridico, perché nel loro mondo al contrario...
Incendio Amantea auto

Amantea, a fuoco l’auto di un esercente e fratello dell’Assessore al Comune. Il sindaco...

Tirreno
AMANTEA - L'auto di un commerciante di Amantea, fratello dell'Assessore all'Urbanistica e ai lavori pubblici al Comune, è stata divorata da un incendio divampato...
Rissa-Le-Cannella_Filippo-Verterame

Filippo Verterame ucciso in una rissa a Le Cannella: Giuseppe Paparo confessa l’omicidio

Calabria
CROTONE - Ha ammesso le proprie responsabilità Giuseppe Paparo, di 39 anni, arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile dell'omicidio di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37109Area Urbana22283Provincia19791Italia8006Sport3850Tirreno2913Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Incendio Amantea auto
Tirreno

Amantea, a fuoco l’auto di un esercente e fratello dell’Assessore al...

AMANTEA - L'auto di un commerciante di Amantea, fratello dell'Assessore all'Urbanistica e ai lavori pubblici al Comune, è stata divorata da un incendio divampato...
Computer portatile persona lavoro
Attualità

Come i casinò online stanno plasmando le abitudini di gioco dei...

COSENZA - La rivoluzione digitale ha trasformato il modo in cui i giocatori italiani interagiscono con l'intrattenimento nei casinò. Giocare da casa è diventato...
Incidente Rende Statale 107 Cutura
Area Urbana

Rende, ennesimo incidente sulla SS 107 nei pressi del Campus. Scontro...

RENDE - Ennesimo incidente stradale a Rende, lungo la Statale 107 "Silana Crotonese", a Contrada Cutura, non lontano dal centro commerciale Campus. Per cause...
Area Urbana

Trasferita al “Bambino Gesù” di Roma la 14enne precipitata ieri dal...

RENDE - È stata trasferita ieri sera al Policlinico pediatrico "Bambino Gesù" di Roma la studentessa di 14 anni precipitata dal 4 piano di...
Provincia

Lorica, una lapide per ricordare Ilaria Mirabelli. “Fiore reciso sulla terra...

LORICA - "Fiore reciso sulla terra e trapiantato nel cielo di Dio". Inizia con queste parole di dolore e ricordo una lunga frase scritta dalla...
Cetraro incendio
Tirreno

Cetraro, un vasto incendio divora una collina. Minacciato anche l’ospedale “Iannelli”

CETRARO (CS) - Un vasto incendio ha colpito la collina sulla quale si trova lo Spoke di Cetraro. Le fiamme hanno divorato velocemente arbusti,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA