Regionali: Bonofiglio (Tridico Presidente): “una Calabria più giusta, colta e solidale è possibile”

RENDE – Nella lista “Tridico Presidente”, nella Circoscrizione Nord, guidata dal candidato presidente Pasquale Tridico, del campo largo, è candidata Daniela Bonofiglio, medico endocrinologa e docente presso il Dipartimento di Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria.

“Una scelta – ha spiegato la docente dell’Unical – che nasce da un profondo senso di responsabilità e di appartenenza a un territorio che merita risposte concrete. Un territorio che va ascoltato, tutelato e valorizzato nelle sue eccellenze, ma soprattutto sostenuto nei suoi bisogni più urgenti”.

Daniela Bonofiglio, ha deciso di mettersi in gioco perché crede nella forza del cambiamento e nella necessità di dare voce a chi, troppo spesso, resta inascoltato. “La Calabria – ha affermato – ha bisogno di una politica nuova: che sappia ascoltare, progettare e realizzare. Mi candido nella lista “Tridico Presidente” perché condivido pienamente i valori e gli obiettivi di questo progetto politico, fondato su competenza, serietà e visione”.

Bonofiglio ecco i tre i pilastri del mio impegno

“Sanità pubblica, per rafforzare i servizi sanitari territoriali e riaffermare la salute come diritto universale, troppo spesso negato.

Università e istruzione, per restituire centralità alla formazione come motore di crescita dei giovani, sviluppo culturale e riscatto sociale.

Innovazione, cultura e sport, per investire nella ricerca, nelle nuove tecnologie e nella promozione della coesione sociale, puntando su una Calabria più forte, unita e inclusiva”.

“Aderisco convintamente a questo programma – ha concluso Bonofiglio – perché è sostenuto da una figura credibile, concreta e profondamente legata alla nostra terra. Tridico è la persona giusta per dare finalmente un futuro alla Calabria. Una Calabria che non si arrende, ma che vuole risorgere, con competenza, visione e coraggio”.