Regionali, avviso per la nomina degli scrutatori nei seggi di Cosenza. Domande entro il 10 settembre

Il Comune di Cosenza ha pubblicato l'avviso che riguarda i cittadini già iscritti all’albo comunale degli scrutatori. La scelta avverrà tramite sorteggio tra gli iscritti all’albo, con priorità a chi presenterà richiesta

COSENZA – In vista delle prossime elezioni regionali, per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, fissate per domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025, il Comune di Cosenza ha pubblicato l’avviso per la nomina degli scrutatori. L’Amministrazione ha stabilito che la selezione avverrà mediante sorteggio tra i cittadini già iscritti all’albo comunale degli scrutatori, con una quota riservata a coloro che presenteranno apposita domanda entro i termini stabiliti.

Nomina degli scrutatori a Cosenza. Domande entro il 10 settembre

Gli interessati possono inoltrare richiesta entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 10 settembre 2025, scegliendo tra due modalità:

  • consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Cenisio – Palazzo Ferrari, piano primo) nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:30;

  • invio a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cosenza.it.

La domanda deve essere redatta secondo la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rende, nella sezione dedicata alle Elezioni Regionali 2025, e corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità. La mancanza della documentazione comporterà l’esclusione automatica.

La nomina definitiva degli scrutatori sarà effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale, che procederà al sorteggio in pubblica adunanza in una data compresa tra il 25° e il 20° giorno antecedente le votazioni. Qualora le domande presentate non fossero sufficienti a coprire il numero necessario, si ricorrerà al sorteggio integrativo tra tutti gli iscritti all’albo. Con questa procedura l’Amministrazione intende garantire massima trasparenza e pari opportunità di partecipazione a tutti i cittadini già inseriti nell’elenco ufficiale degli idonei alla funzione di scrutatore.

