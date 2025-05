“Referendum dell’8 e 9 giugno sui temi del Lavoro e della Cittadinanza”, incontro pubblico a Rende

- Advertisement -

RENDE – Il circolo Auser di Rende organizza per domani, martedì 20 maggio alle ore 17:00, presso la sede in viale dei Giardini, un incontro pubblico sul tema “Referendum dell’8 e 9 giugno sui temi del Lavoro e della Cittadinanza”. L’iniziativa nasce dal bisogno di difendere e implementare la democrazia contrastando l’astensionismo perché siamo certi che la democrazia si difende praticandola.

“I quesiti referendari – sottolinea l’Auser di Rende – pongono all’attenzione dell’elettorato questioni che riguardano le attuali condizioni del lavoro “povero”, quello di migliaia di lavoratori, soprattutto giovani, ai quali non viene garantito un lavoro tutelato, dignitoso, stabile e sicuro”.

“Dire sì a ciascuno di questi quesiti serve a:

– contrastare il licenziamenti senza giusta causa;

– rimuovere i limiti al risarcimento per ingiusta causa;

– limitare l’uso dei contratti a termine;

– rendere le ditte appaltatrici responsabili degli infortuni sul lavoro”.

“Infine il quinto referendum per consentire ai migranti che hanno scelto di vivere e lavorare in Italia di poter accedere alla cittadinanza dopo cinque anni e non dieci di permanenza nei nostri territori. Il circolo Auser di Rende che promuove, tra l’altro, la cittadinanza attiva e consapevole degli anziani e dei pensionati, invita tutti quelli che hanno a cuore il futuro del nostro Paese di andare a votare per raggiungere il quorum. Votare Sì è un atto di generosità, di responsabilità, di realismo politico nei confronti delle nuove generazioni, dei nostri figli, dei nostri nipoti, esposti, quanto mai prima, all’insicurezza e all’instabilità”.

Di tutto questo parleranno: Elena Hoo (Presidente Auser Rende), Franco D’Orrico (Sindacato Pensionati CGIL Cosenza), Daniel Greco (SLC CGIL Cosenza), Simone Celebre (FILLEA CGIL Cosenza) e Veronica Moyolema Tiban, cittadina equadoregna.