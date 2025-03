“Recovery”, narcotraffico nel cosentino: 74 a giudizio abbreviato. Non luogo a procedere per il finanziere Dattis

- Advertisement -

CATANZARO – Il Gup del tribunale di Catanzaro, Marilena Sculco, ha rinviato a giudizio gli imputati che hanno fatto richiesta del rito abbreviato nell’inchiesta ribattezzata “Recovery” su ‘ndrangheta e traffico di sostanze stupefacenti a Cosenza e in provincia, condotta dalla Dda di Catanzaro. Sono 74 gli imputati che hanno fatto richiesta del procedimento abbreviato e rinviati a giudizio. Non luogo a procedere invece per Enrico Dattis, il finanziere di Cosenza finito nell’inchiesta perché accusato di dare “soffiate” ai clan su eventuali indagini a loro carico. A suo carico era stata applicata la misura interdittiva della sospensione dal servizio. Stessa decisione anche per Salvatore Imbrogno.

I nomi degli imputati he hanno scelto il rito abbreviato

ABBRUZZESE Cosimo

APUZZO Emanuele

ARIELLO Salvatore

BARTOLOMEO Giuseppe

BARTONE Gaetano

BEVILACQUA Leonardo

BRUNO Carlo

BRUNO Dimitri

CACOZZA Umberto

CAPITANO Antonio

CAPITANO Luigia

CAPUTO Vincenzo

CARDAMONE Augusto

CARRIERI Simone

CASOLE Stefano

CHIMENTI Domenico

CROCCO Agnese

D’ALESSANDRO Marco

D’AMBROSIO Pamela

D’ELIA Andrea

DE LUCA Francesco Costantino

DE MARCO Simone

DE MARI Pietro

DE VUONO Armando

DE VUONO Vanessa

DI POPPO Michele

ELIA Paolo

ESPOSITO Manuel

FERRISE Simone

FORTE Danilo

GAROFALO Luigi

GEDEONE Michele

GENTILE Francesco

GERMANO Pasquale

GIANNINI Claudio

GRECO Francesco

GRUPILLO Francesco

ILLUMINATO Antonio

LA CAVA Francesco

LIGUORI Rolando

LO POLITO Massimiliano

LO POLITO Nadia

LUCANTO Marco

MAZZEI Alessandro

MAZZEI Pietro

MEDURI Alessandro

MEDURI Filippo

MEDURI Francesco

MEDURI Pietrangelo

MONACO Daniela

MONTUALDISTA Ivan

MORRONE Alessandro

MORRONE Giuseppe

OCCHIUZZO Filippo

PATI Christian

PATI Salvatore

PATITUCCI Francesco

PIROMALLO Mario

PITTINO Aurelio

PORCARO Roberto

PREZIOSO Manuel

PROVENZANO Giuseppe

QUARTA Cesare

RENDE Michele

RICCA Luigi

SCORZA Franco

SGANGA Gianfranco

SILANO Carmelo

SIRANGELO Antonio

SPOSATO Mattia Namik

STRANGIO Francesco

TRIMBOLI Giuseppe

TROTTA Luca

Turboli Alberto

TURBOLI Danilo