CATANZARO – Dopo la prima udienza il 31 gennaio scorso celebrata nell’aula bunker di Catania (la stessa dove si è svolta Rinascita Scott vista l’indisponibilità dell’aula bunker di Lamezia terme) questa mattina, nell’aula bunker di Catanzaro, presieduta dal Gup Marilena Sculco, c’è stata la prosecuzione dell’udienza preliminare “Recovery” che prende il nome dall’operazione della DDA di tipo ‘ndranghetistico sul presunto narcotraffico a Cosenza e nell’hinterland con ramificazioni anche in provincia. Al centro dell’inchiesta che portò ad emettere decine e decine di misure cautelari due cosche: quelle del cosidetto “clan degli italiani”, composto dai gruppi Ruà, Patitucci e Lanzino e il “clan degli Zingari” con gli Abbruzzese, soprannominati “Banana”. Alla sbarra 173 imputati con accuse di vario genere: traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni ai danni di imprenditori della provincia di Cosenza, associazione per delinquere di tipo mafioso, ed altri reati tutti aggravati dal metodo mafioso

Ammesse le costituzioni di parte civile

Le numerose questioni preliminari sollevate dagli avvocati della difesa all’udienza scorsa, oggi hanno visto il pronunciamento del giudice che, rigettando le stesse, ha ammesso la costituzione di parte civile delle parti offese, dell’associazione antiracket L.Ferrami, difese dall’avvocato Saverio De Bartolo, e della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza.

Chiesto il rinvio a giudizio. Diverse le richiese di rito abbreviato

La DDA, rappresentata in udienza dal procuratore Corrado Cubellotti, ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti tutti gli imputati. Dopodiché è stata la volta delle richieste di riti alternativi e la maggior parte degli imputati hanno già preannunciato di richiedere la definizione delle loro posizioni attraverso il rito abbreviato. Il gup ha poi disposto il rinvio per la prosecuzione dell’udienza alla data del 21 febbraio.