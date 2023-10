Rc auto: a Cosenza il premio medio per assicurare un’automobile è cresciuto del 25%

COSENZA – La corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare tanto è vero che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un’automobile a Cosenza è cresciuto del 25,1% arrivando, a settembre 2023, a 602,25 euro, vale a dire circa 120 euro in più rispetto allo scorso anno. L’aumento è il più elevato della regione, ma nonostante questo la provincia è risultata essere l’area calabrese dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.

A livello regionale, i premi medi sono cresciuti del 18,5%, con incrementi a doppia cifra in tutte le province calabresi: a guidare la classifica dei rincari, come detto, è Cosenza, seguita da Reggio Calabria (+19,7%, 704,34 euro) e Catanzaro (+16,3%, 626,50 euro). A Vibo Valentia l’aumento è stato del 15,6% (premio medio 722,72 euro), mentre ultima in graduatoria si posiziona Crotone, che in 12 mesi ha segnato un rialzo del 12,6%, arrivando a 822,33 euro.

In valori assoluti, a settembre 2023, la provincia calabrese più cara per l’Rc auto è stata Crotone, quella più economica Cosenza.

Premio medio registrato in Calabria a settembre 2023 e la variazione percentuale annuale: