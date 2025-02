Rassegna ‘L’Altro Teatro’, in arrivo al Rendano lo spettacolo dei record “Il Piccolo Principe”

- Advertisement -

COSENZA – Il Teatro Alfonso Rendano si prepara inoltre ad ospitare lo spettacolo dei record, prodotto da Razmatav Live: “Il Piccolo Principe“, che farà tappa a Cosenza sabato 22 febbraio, ore 20.30, e domenica 23 febbraio, ore 18.00. In esclusiva per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, il musical andrà in scena lunedì 24 febbraio, alle ore 9.30, nell’ambito della Rassegna “Il Teatro fa scuola”.

Fedele allo stile dell’opera originale, nel mettere in scena il capolavoro senza tempo di Antoine de Saint-Exupéry, il regista Stefano Genovese ha deciso di non lasciare alle parole il ruolo centrale, ma di affidare il racconto all’immaginazione, traducendolo in un’esperienza spettacolistica evocativa che solo il teatro, per sua stessa natura, è in grado di restituire.

Il musical

E’ una rappresentazione unica nel suo genere, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono. In equilibrio tra prosa, musical, nouveau cirque e installazione, ogni significato, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge al codice più adatto ad arrivare allo spettatore. “Il Piccolo Principe ha la capacità di raggiungere più livelli di lettura – racconta il regista Stefano Genovese – Piace ai bambini, che ritrovano qui un eroe loro coetaneo, e piace anche agli adulti, ai sognatori, ai filosofi. Il pubblico potrà rivivere il viaggio del piccolo protagonista, che in realtà è più saggio e consapevole di tutti gli adulti che incontra”.