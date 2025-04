Rapinavano Rolex: arrestato Tancredi Antoniozzi, figlio del deputato cosentino Alfredo

- Advertisement -

ROMA – Avrebbero messo a segno diverse rapine di Rolex a Roma nord. Per questo motivo Tancredi Antoniozzi, figlio 22enne del parlamentare cosentino Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia, ex Dc e Forza Italia, già parlamentare europeo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Ponte Milvio, su disposizione del gip di Roma Emanuela Attura, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Insieme a Tancredi Antoniozzi è stato fermato anche un 28enne mentre altri due ragazzi sono indagati a piede libero.

Le indagini sono partite a dicembre dello scorso anno, quando uno degli indagati aveva dichiarato di avere riconosciuto, tra gli autori dei danneggiamenti, proprio Tancredi Antoniozzi raccontando agli inquirenti di essere stato suo complice in due rapine avvenute ai primi di dicembre. Avrebbe conosciuto Antoniozzi a luglio 2024, nella palestra Juvenia, dove lo stesso gli aveva proposto di effettuare per lui delle consegne di cocaina.

Per chi indaga Antoniozzi sarebbe il presunto promotore di una banda di rapinatori che in alcuni casi tentava anche il cosiddetto «cavallo di ritorno» , ovvero la richiesta di riscatto a chi era stato rapinato. Le vittime, secondo quanto si apprende, venivano individuate tramite i social network e poi pedinate. Tancredi Antoniozzi era già stato fermato in passato dai carabinieri, perché aveva aggredito e insultato i militari dopo esser stato fermato a un posto di blocco ed aveva patteggiato una condanna a 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale.