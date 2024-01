Rapina un negozio e una farmacia a Cosenza e Rende, arrestato dalla Polizia

COSENZA – La Polizia ha arrestato ieri un uomo di 36 anni, cosentino, e con a carico numerosi precedenti penali, per due episodi di rapina compiuti alcuni giorni prima del Capodanno. Le rapine entrambe aggravate dall’uso delle armi, di cui una tentata, sono state commesse ai danni di una farmacia e di un negozio di prodotti per l’igiene, attività commerciali poco distanti tra loro, ma ricadenti a Cosenza e a Rende.

La sera in cui sono stati compiuti i due colpi, i poliziotti erano intervenuti in un negozio a Rende, apprendendo che l’uomo si era avvicinato alla cassa e sotto la minaccia di una pistola, aveva intimato ad un dipendente a consegnargli l’incasso. Dopo aver preso il denaro si era dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Poco prima però, sempre con la stessa modalità, aveva tentato di rapinare una farmacia, ma senza riuscirci in quanto il colpo, è stato sventato dalla reazione di una persona presente.

Scattate le indagini e analizzati i sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, gli investigatori hanno ristretto il campo dei sospettati, fino ad individuare il responsabile dei due episodi. Da qui è partita la perquisizione a carico dell’uomo e nella sua abitazione sono stati trovati alcuni capi di abbigliamento del tutto identici a quelli indossati durante la commissione di una delle rapine. Il soggetto è stato sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari.